Tiago Leifert vai apresentar o 'Domingão do Faustão' neste domingo

10/06/2021 | 16:14



A Rede Globo anunciou nesta quinta-feira, 10, que Fausto Silva não irá apresentar o Domingão do Faustão, neste domingo, 13. Tiago Leifert irá substituir o veterano na atração desta semana.

Segundo comunicado, Faustão está se recuperando de uma infecção urinária e não poderá conduzir o programa. Mais detalhes sobre o estado de saúde do apresentador ainda não foram divulgados.

Na atração dominical, vai ao ar uma disputa inédita no mata-mata do quadro Super Dança dos Famosos. Dançando os ritmos forró e rock, três competidores mostram, no palco, tudo que ensaiaram para garantir uma das vagas da semifinal.

Os participantes são: o ex-atleta Robson Caetano, vencedor da Dança dos Famosos de 2006, e as atrizes Sophia Abrahão e Dandara Mariana; as duas ficaram em segundo lugar nos anos de 2016 e 2019, respectivamente.

Em dezembro deste ano, Faustão irá se aposentar e deixará a emissora, após 33 anos de carreira. Em abril, a Band divulgou que o apresentador irá assinar um contrato de cinco anos com o canal.