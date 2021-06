Jornalista da GloboNews perde a memória após acidente de trânsito

10/06/2021 | 16:11



Erick Bang, jornalista da GloboNews, afirmou em seu perfil oficial do Twitter na última quarta-feira, dia 9, que perdeu a memória após sofrer um acidente de trânsito. Felizmente, o apresentador já se recuperou e voltará em breve para a programação da emissora.

Povo, após um tempinho longe, estou voltando. Há quase 3 semanas, sofri um acidente de trânsito e perdi a memória momentaneamente. Levei 12 pontos na cabeça, fiquei com o olho do Rocky no 10° round, mas já estou bem, e o que ficou foi uma cicatriz e essa não memória... A partir de sábado, 12h30 (hora de Brasília), estou de volta à tela da @GloboNews. E na segunda, 00h (hora de Brasília), de volta à #Edicao0. Então, já, já, a gente volta a se encontrar pela TV. Até lá!, escreveu o comunicador.

Recentemente, Erick também compartilhou um clique dentro do estúdio da GloboNews. Na legenda, ele informou que a foto foi tirada três horas antes do acidente.

A última foto, três horas antes do nada...

Ainda bem que não aconteceu nada mais sério, não é?