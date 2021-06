Marcelo de Carvalho, ex de Luciana Gimenez, tem bens penhorados

10/06/2021 | 16:11



Parece que Marcelo de Carvalho, que é ex-marido de Luciana Gimenez, não anda vivendo dias muito bons. Tudo porque, segundo o colunista Rogério Gentile, a Prefeitura de São Paulo solicitou á Justiça a penhora dos bens do sócio da Rede Tv.

De acordo com o jornalista, o pedido só surgiu por causa de uma dívida de IPTU de aproximadamente 29 mil reais e lembrando que o apresentador tem um imóvel na zona sul de São Paulo com o valor de quatro milhões e meio de reais.

Aparentemente, Marcelo de Carvalho não pagou quatro das dez parcelar do imposto, em 2018 e pelo o que o colunista apontou ele até reconhece a dívida. No ano seguinte, o apresentador pediu que a execução judicial fosse suspensa e por meio dos seus advogados explicou que fez um acordo de parcelamento do débito.

E o pedido de penhora mesmo assim foi feito porque segundo a Prefeitura de São Paulo, Marcelo não cumpriu um acordo.