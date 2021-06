Do Diário do Grande ABC



10/06/2021 | 15:58



No primeiro dia de vacinação contra a Covid, 45 profissionais da limpeza urbana foram imunizados em Ribeirão Pires. A cidade foi a primeira da Região Metropolitana de São Paulo a abrir a imunização para este público prioritário.

Para o secretário de Zeladoria e Manutenção Urbana, Rubão Fernandes, a vacinação desses profissionais é fundamental, uma vez que todos ficam muitos expostos ao riscos do vírus. "São trabalhadores que desempenham um serviço essencial para a cidade. Estão na linha de frente e precisam se proteger e proteger os seus familiares. Felicidade define esse momento", comentou.

Auxiliar de serviços gerais há seis anos, Andrea dos Santos, disse estar feliz e mais segura para desempenhar sua função. "Esperança de voltar a ter uma vida normal, sem medo", disse. A vacinação da categoria segue normalmente no drive thru do Complexo Ayrton Senna (av. Valdírio Prisco, 193), de segunda a sábado, das 8h às 16h. A vacina ofertada é a Astrazeneca/Fiocruz.

Documentos necessários

Para receber a vacina, o trabalhador deverá comprovar atuação na área através de Declaração de Atividade emitida pela empresa localizada em Ribeirão Pires, CPF e documento que comprove atuação exercício da função: Carteira de Trabalho, Holerite, RPA (Registro de Pagamento Autônomo) ou MEI (Micro Empreendedor Individual), ISS (Imposto Sobre Serviço) ou CMC (Cadastro Municipal de Contribuintes).