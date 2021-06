Reino Unido anuncia parceria com EUA para preparar combate a pandemias futuras

10/06/2021 | 16:04



O governo do Reino Unido informa em comunicado nesta quinta-feira, 10, ter fechado uma parceria com os Estados Unidos para reforçar o combate a pandemias futuras. A novidade é divulgada durante visita do presidente americano, Joe Biden, ao país europeu.

Comunicado do governo diz que há um compromisso conjunto dos dois países para enfrentar desigualdades na frente da saúde, reforçando o combate a pandemias e outras ameaças emergenciais. Será também reforçado o monitoramento de doenças, bem como a capacidade de sequenciamento genômico pelo mundo, além de se buscar estabelecer um sistema de alerta rápido para detectar doenças, diz a nota.