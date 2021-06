Festival de Inverno de Paranapiacaba está com inscrições abertas

Matheus Silva Moreira

10/06/2021 | 15:45



O 20º Festival de Inverno de Paranapiacaba, que acontecerá nos dias 31 de julho e 1º de agosto, já está com as inscrições abertas para os interessados em realizar intervenções artísticas. Nesse ano, devido as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o evento será totalmente digital.

As inscrições poderão ser feitas até 17 de junho. Poderão participar da seleção exclusivamente os proponentes já selecionados ou inscritos em convocatórias realizadas pela Secretaria de Cultura em 2019 e 2020 e não contratados pela chegada da pandemia, que impediu a realização de eventos presenciais, priorizando os residentes em Santo André.

Caso haja interesse em participar da nova seleção, os proponentes que se enquadram nos quesitos deverão fazer inscrição via plataforma CulturAZ, onde está disponível também a convocatória completa (http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/projetos/1062).

As propostas submetidas anteriormente em outras convocatórias da Secretaria de Cultura deverão ser readequadas para o formato digital, considerando os critérios de avalição que constam no atual chamamento.

Serão selecionadas 50 propostas, que receberão R$ 1.200 cada, totalizando R$ 60 mil. O resultado da presente seleção será divulgado a partir do dia 24 de junho.