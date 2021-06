Ricardo Macchi com quem disputou o papel do cigano Igor

10/06/2021 | 15:10



Ricardo Macchi arrumou um tempinho em sua agenda e foi conversar no podcast Ben-Yur e revelou uma curiosidade sobre a sua estreia na televisão, quando interpretou o cigano Igor na novela Explode Coração, em 1995.

O ator fez questão de relembrar o convite que recebeu para fazer o teste para o personagem e por conta do grande sucesso que tinha como modelo na Europa, ele acabou disputado o papel com Du Moscovis e Adriano Garibe.

- Cheguei da Europa um dia antes do teste. Passei a noite inteira estudando o texto, sem dormir. No dia seguinte, fui para a Globo, chegando lá, me botaram o figurino e me mandaram esperar numa sala que tinha nove atores para o teste. Eu lembro que eu fiquei p***, porque entrei na sala e vi quem: Du Moscovis, que eu, claro, conhecia, e que era galã da Globo; e o Adriano Gabire, que eu conhecia do teatro, trabalhando com Paulo Autran. Aí eu entro e falo: pô, não dá pra mim. Os caras conhecidos, que já estão no mercado, e eu nunca fiz TV... Fiquei p*** porque eu tinha a certeza que eu não ia pegar o papel, que não ia ser escolhido...

Macchi revelou durante o bate-papo que só soube que tinha sido escolhido para o papel quando viu a sua foto estampada na capa do jornal O Globo, no domingo seguinte.

- Fiz o teste num sábado. Domingo, acordo com os amigos dizendo que eu estava na capa do [jornal] Globo como: Modelo internacional é o novo galã da Rede Globo.

Uau, que poderoso.