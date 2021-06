William Bonner promete surpresa no Jornal Nacional e deixa internautas curiosos

10/06/2021 | 15:10



William Bonner está deixando os internautas super ansiosos para o Jornal Nacional desta quinta-feira, dia 10. O jornalista fez um post misterioso em sua conta no Instagram e prometeu para os seguidores que a edição de hoje do telejornal contará com um momento especial.

O problema é que Bonner não deu mais nenhuma pista e os internautas não estão conseguindo segurar a curiosidade. No primeiro post que o jornalista fez sobre o tema, ele escreveu:

Hoje vai ter um momento especial no JN. Eu sei o que é. Mas vocês não sabem.

Adorando a empolgação de seus seguidores, Bonner alimentou ainda mais a história ao postar um vídeo aparentemente emocionado.

Nos comentários, os seguidores deram milhares de possibilidades do que poderia ser a tal surpresa. Uma internauta comentou:

Pelo amor de Deus, o brasileiro precisa de pelo menos uma notícia boa.

Enquanto outra não aguentava de curiosidade:

Bonner eu tenho problema cardíaco. Socorro, o que é?

O chute da maioria é que William irá aparecer sem barba, mas será que é só isso mesmo?