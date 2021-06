Ryan Reynolds descobre que está vivendo no mundo de videogame em trailer de Free Guy

10/06/2021 | 15:10



O que pode acontecer quando um caixa de banco acorda e descobre que é na verdade um jogador de videogame? Uma coisa é certa: muito caos! Nesta quinta-feira, dia 10, a 20th Century Fox divulgou o novo trailer da comédia estrelada por Ryan Reynolds e Jodie Comer, Free Guy - Assumindo o Controle.

Prometendo bastante humor e aventura, o personagem do astro de Deadpool é avisado pela jovem Molotov Girl, interpretada por Comer, a sua verdadeira identidade e como juntos terão que impedir o criador do jogo de destruí-lo. Dirigido por Shawn Levy, algumas figuras influentes do mundo gamer terão participações especiais no longa, como Imane Pokimane Anys, Lannan LazarBeam Eacott, Seán William Jacksepticeye McLoughlin, Tyler Ninja Blevins e Daniel DanTDM Middleton.

Além disso, os atores Joe Keery e Lil Rel Howery, de Stranger Things e Corra!, também estarão na produção prevista para estrear dia 13 de agosto.