Bárbara Evans afirma que vai sortear o sexo do embrião para a fertilização in vitro: Vamos pedir para a doutora sortear

10/06/2021 | 14:10



Bárbara Evans usou o Instagram Stories na última quarta-feira, dia 9, para responder perguntas dos seguidores e tirar dúvidas sobre o seu processo de fertilização in vitro. Uma pessoa questionou:

Nesse processo de fertilização, você pode escolher o sexo do bebê?

A modelo, que é casada com Gustavo Theodoro, respondeu:

Pode saber o sexo de cada embrião seu, mas nós não vamos querer escolher. Vamos pedir para a doutora sortear. Explicando melhor: só quem faz biópsia para ver doenças é que acaba tendo acesso ao sexo, mas não é uma biópsia para esse intuito.

Bárbara também revelou as mudanças que está percebendo em seu corpo:

Estou toda maior! O corpo todo em geral. Estou muito feliz e me aceitando muito bem. Nesse tratamento, você precisa esquecer o resto do mundo e entrar de corpo e alma! E é isso que estou fazendo, depois eu corro atrás do prejuízo!