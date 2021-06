Príncipe Charles, príncipe William e Kate Middleton fazem homenagem ao centenário de príncipe Philip

10/06/2021 | 13:10



Nesta quinta-feira, dia 10, príncipe Philip - que morreu em abril deste ano - completaria 100 anos de idade. O marido da Rainha Elizabeth II recebeu uma homenagem da esposa e da família real.

No Instagram, príncipe William e Kate Middleton escreveram uma homenagem ao príncipe Philip:

Em memória de Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo, no que teria sido seu 100º aniversário. Na semana passada, a Rainha recebeu uma flor em homenagem ao Duque de Edimburgo, pelo The Royal Horticultural Society, do qual Sua Majestade é o Patrono. Batizada em memória do Duque, a rosa foi plantada no East Terrace Garden, no Castelo de Windsor.

Príncipe Charles também usou o Instagram para lembrar do aniversário centenário do pai. Ele publicou duas fotos de momentos diferentes e explicou na legenda:

Lembrando o Duque de Edimburgo, no que teria sido seu 100º aniversário. 1 - O Duque transfere seu papel de Coronel-em-Chefe dos Rifles para A Duquesa da Cornualha, durante uma cerimônia conjunta no Castelo de Windsor e Highgrove em julho de 2020. 2 - O jovem Príncipe Charles dá boas-vindas ao pai de uma viagem a Malta em 1951.

A princesa Eugenie também deixou uma mensagem sobre a data no Instagram:

Pensando no vovô, no que seria seu 100º aniversário.