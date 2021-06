Kim Kardashian fica surpresa após Kanye West e Irina Shayk serem vistos juntos na França

10/06/2021 | 13:10



É, parece que Kimye chegou mesmo ao fim! Como você viu no ESTRELANDO, Daily Mail revelou que Kanye West e Irina Shayk foram flagrados juntos durante um passeio romântico em Provence, na França, onde estão hospedados em um luxuoso hotel boutique.

Em meio a seu divórcio com Kim Kardashian, com quem se relacionou por seis anos, Kanye foi visto na terça-feira, dia 8, acompanhado de Irina. A data, aliás, marcava o aniversário dele de 44 anos de idade. Kim não deixou de cumprimentá-lo e se declarou nas redes sociais, com votos de um feliz aniversário e afirmando que o amará para o resto da vida.

Mas após os cliques virem à tona, informantes do Radar Online revelaram que Kim está surpresa com o fato de Kanye e Irina estarem juntos na França.

- A Kim descobriu do mesmo jeito que todo mundo, ela leu nos jornais. A Kim estava às cegas. Ela e o Kanye não se falam há meses, assim como as equipes dos dois. Quando eles se separaram, as equipes também se separaram.

Além disso, especula-se que a postagem de aniversário de Kim não teria sido espontânea.

- A Kim quer os fãs dela pensando que ela está de boa e sempre vai amar o pai dos filhos dela. Mas nos bastidores não é assim. O clima está pesado e eles só se falam por meio de seus advogados.

Os rumores de que Kanye e Irina estavam juntos começaram a surgir no final de maio, quando fontes alegaram que eles estavam namorando secretamente. Nas fotos, os dois aparecem caminhando durante um passeio e Kanye até fotografava a modelo russa, que é mãe de um filho com Bradley Cooper.

O país é um dos destinos favoritos de Kanye. Foi em Paris que Kim e Kanye começaram de fato a namorar, em 2012. Kim até chegou a sentar na primeira fila do desfile do rapper na Fashion Week daquele ano. Em 2014, eles realizaram uma festa de pré-casamento no Palácio de Versalhes, também em Paris.

Segundo a People, Irina estaria encantada por Kanye:

- Ele a convidou para ir à França e ela aceitou com alegria. Eles não estão namorando oficialmente, mas há um interesse de ambos os lados, disse uma fonte.