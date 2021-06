Mãe de Gabriel Medina usa prints de conversa em processo contra a nora, Bruna: Ela é muito mimada e criança

10/06/2021 | 13:10



A família Medina tem sido o centro de diversas polêmicas recentemente. Além da nora, Yasmin Brunet, Bruna, casada com Felipe Medina, também está sob alvo de Simone Medina, a matriarca. Simone recentemente entrou com um processo contra Bruna - após acusá-la de ter destruído a casa onde ela e Felipe moravam.

Agora segundo informações do colunista Leo Dias, ambos moravam em uma casa cedida por Simone em Maresias e, nessa conversa por mensagens de texto, Simone quis provar que não expulsou o casal do local, mas sim, demonstrou um desejo de mãe para que os filhos se tornassem independentes:

Olha, Fe. A Bruna é muito mimada e criança. Não sabe resolver as coisas. Muito difícil. Fiz de tudo para vocês terem uma vida tranquila, pra começarem a vida. Mas não se movimentaram. A Bruna escolhendo emprego (...). Vocês precisam se agilizar, ela começa escrevendo.

Em outro momento, Felipe aparece informando a mãe que ele e Bruna iriam se mudar para São José dos Campos:

A gente já resolveu tudo, amanhã cedo a gente tá saindo da casa, tá. Vou deixar a chave na portaria.

O filho depois explica que resolveu morar na casa do pai, em Maresias, porque lá ele receberia ajudar para cuidar do filho do casal, Analua.

Depois, Simone ainda deseja:

Filho, Deus abençoe esse novo ciclo de vocês. Qualquer coisa liga pra mãe. Se a Bruna começar a te humilhar porque você está lá me chama porque aqui ela nunca foi humilhada, sempre tratada como uma rainha. Portanto, espero o mínimo de respeito dela em relação a você. Continuem com um casamento em Jesus. Você pode até não querer ouvir a mãe, mas um dia me agradecerá.

O advogado da matriarca logo explicou:

Pela ordem das mensagens trocadas entre a Requerente e seu filho Felipe, marido da Requerida, a relação é comum e normal, que busca além de proteger seus filhos permitir e incentivar para que consigam avançar na vida. A Requerente buscou o crescimento de evolução do filho, esposa da Requerida, mas jamais os expulsou de cada como afirmou a Requerida, com o afinco de lhe difamar.

Aniversário

Nesta quinta-feira, dia 10, Simone celebrou o aniversário e em um post de Instagram:

Hoje fui despertada assim e levantei agradecendo a Deus pela vida, por tudo o que Ele fez, pelo que tem feito e pelo que ainda fará, pois Deus é fiel para cumprir todas as promessa. E semente está lá, foi plantada e dará frutos em tempo oportuno, independente do que falem ou pensem pra mim, o que vale e me sustenta é a verdade que Jesus me ensinou e que ensinei pros meus filhos a vida toda. Afinal de contas, não se planta morangos e se colhe limões. Não tem como. Por isso hoje é só gratidão por tudo que tem me sustentado. As vitórias dos meus amigos, a salvação dos meus inimigos, o amor da minha filha e meu marido que me acordaram com essas surpresas e essa cartinha linda. Amo vocês todos.