Em 2021, inverno em Bariloche será exclusivo para argentinos

Neste ano, a temporada de inverno em Bariloche será exclusiva para os viajantes argentinos. Como o país segue com as fronteiras internacionais fechadas para tentar minimizar os impactos da pandemia de covid-19, somente os moradores locais poderão curtir a época de neve na cidade.

Temporada de inverno em Bariloche

Em 2020, Bariloche foi a primeira cidade da América do Sul a reabrir um resort de esqui. Na ocasião, apenas moradores da cidade puderam aproveitar a temporada de inverno, que foi a melhor nos últimos 20 anos, considerando volume de neve e qualidade das nevascas.

Mesmo com a impossibilidade de receber viajantes estrangeiros, a cidade mantém um otimismo moderado para o inverno de 2021. “No ano passado, tivemos cerca de 2 mil residentes de Bariloche por dia aproveitando as atividades da montanha até o final de setembro. Durante o verão, tivemos um bom público de visitantes, com todos respeitando os protocolos de segurança e permitindo que as atividades turísticas e de lazer pudessem se desenvolver na cidade”, explica Diego Piquín, diretor da EMPROTUR.

Para a temporada desse ano, o Cerro Catedral, principal montanha com atividades de esqui, está se preparando para a abertura tão logo o governo argentino permitir. O local realiza obras para beneficiamento das pistas, melhorarias na infraestrutura de instalações e serviços na base da montanha. Quanto aos passes, já existem promoções na compra de pacotes.

Outras regiões de interesse, como Complexo Turístico do Teleférico Cerro Otto, Esqui Nórdico e Piedras Blancas, também estão preparados para receber os turistas argentinos.

Brasileiros em Bariloche

Depois da própria Argentina, o Brasil é o principal emissor de turistas para Bariloche. Durante a temporada de neve, as ruas da cidade adotam o português como segunda língua.

“Sempre tivemos uma relação muito forte com o Brasil. Durante a temporada de neve, o fluxo de brasileiros na cidade era grande e muito bonito de ver”, explica Diego. “Assim que a situação da Covid-19 melhorar e as fronteira forem abertas, estaremos de braços abertos para recebê-los”, completa.

