Vacina Já: site que mostra quando você será imunizado

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



10/06/2021 | 12:57



O site Vacina Já, do Governo do Estado de São Paulo, mantém a página Dia da Esperança. Nela, há informações detalhadas de projeções de quando o moradores da região serão vacinados.

Nessa área do Vacina Já, os dados são divididos por público-alvo, a data e quantos dias faltam até chegar sua vez. Na mesma página, aliás, há informações sobre quantas pessoas já tomaram as primeiras e segundas doses.

De acordo com o governador João Dória e do Vacina Já, em 18 de outubro, todos os moradores do Estado estarão vacinados com, pelo menos, a primeira dose. Obviamente, é uma estimativa já que o calendário é estabelecido mediante cronograma de entrega de vacinas do Ministério da Saúde (que, claro, sempre pode atrasar algum processo).

Para saber quando você vai ser vacinado, de acordo com o Vacina Já, acesse https://vacinaja.sp.gov.br/diadaesperanca. Caso queira uma previsão sobre imunização a respeito de outras regiões do Brasil, leia a reportagem do 33Giga Quando vou ser vacinado? Site calcula o tempo até sua imunização contra covid-19.