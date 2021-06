Após formação da DR, casais falam sobre Matheus no Power Couple Brasil: - Ele é forçado

10/06/2021 | 11:10



Depois da formação da DR no Power Couple Brasil, os casais agitaram a casa! Na madrugada desta quinta-feira, dia 10, Li Martins, JP, Deborah e Bruno comentaram sobre Matheus Yurley, que está na DR:

- Quando o Matheus falou que essa casa não tem graça sem ele aqui. Imagina! Jonjon é muito mais engraçado. Na verdade ele [Matheus] é o único que não é engraçado, disse Li.

- Ele é forçado, pulou na piscina no maior frio, só porque a gente estava treinando e ele queria intimidar a gente. (...) Fica forçando com a Galisteu no ao vivo, até ela fica sem graça, afirmou Deborah.

- Se eles forem inteligentes, eles voltam com outra postura, senão eles tão dando tiro no pé, concluiu Li.

Bruno e JP ainda falaram que deu tudo errado no jogo de Mari e Matheus:

- Eu ouvi a Renata dizer: Vocês não queriam ir para a DR? Agora vocês estão na DR. Ele ainda falou: Eu não queria não, era a Mari que queria. (...) Deu tudo errado para eles desta vez, comentou Bruno.

- O público não perdoa isso, está desafiando o público, opinou Deborah.

- Se voltar a Mari e o Matheus, a gente vai ter que ter paciência, finalizou JP.

Li Martins ainda aproveitou para dizer para Felipe que está torcendo para que ele e Nina não sejam eliminados na DR:

- Eu estou torcendo por você de verdade, de coração. Eu quero muito que você volte, e eu acredito que vocês vão voltar.