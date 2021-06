Rainha Elizabeth II ganha rosa especial em homenagem ao centenário do marido, príncipe Philip: - Adorável

10/06/2021 | 11:10



Nesta quinta-feira, dia 10, príncipe Philip, o marido da Rainha Elizabeth II, que morreu no dia 9 de abril desse ano, completaria 100 anos de idade. E dias antes da marcante data, a monarca ganhou uma homenagem emocionante para não deixar a data passar em branco: ela ganhou uma rosa que foi criada especialmente para marcar o centenário do Duque de Edimburgo. Essa rosa foi plantada no jardim - que Philip ajudou a cuidar - do Castelo de Windsor.

Por meio do Instagram da família real, fotos do momento da entrega da rosa foram postadas e, no Stories, há a seguinte explicação:

Na semana passada, a rainha foi presenteada. Sua Majestade ganhou uma Rosa do Duque de Edinburgo para marcar o que teria sido o aniversário de 100 anos de idade do duque. A rosa foi dada pela Royal Horticultural Society, a qual a rainha é a patrona. A rosa foi plantada no East Terrace Garden no Castelo de Windsor. O Duque de Edimburgo estava envolvido na reforma dos jardins do castelo, incluindo a reestruturação das canteiros de flores e encomendando uma fonte de lótus de bronze. Uma doação da venda de cada rosa irá para o prêmio do Duque de Edimburgo, Living Legacy Fund.

Já a data do dia 10 de junho, uma fonte do palácio contou para a revista People que a rainha deve passar em particular.

Keith Weed, presidente da Royal Horticultural Society, foi quem deu a rosa para a monarca - que ao receber o presente, disse que parecia adorável. Keith também emitiu um comunicado sobre o assunto:

Embora sendo muito comovente, também foi um prazer dar a Sua Majestade a Rainha, Patrona da Royal Horticultural Society, a Rosa Duque de Edimburgo para marcar o que teria sido o 100º aniversário de Sua Alteza Real o Duque de Edimburgo e para lembrar sua vida notável. A devoção do duque em conscientizar o público sobre a importância de conservar o mundo natural deixa um legado duradouro.