Vivaldi: navegador agora tem calendário, e-mail, leitor de feeds e tradutor

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



10/06/2021 | 10:48



O navegador Vivaldi (um dos favoritos do 33Giga) chegou, ontem (9), à versão 4.0. E, aparentemente, seus desenvolvedores se empolgaram e turbinaram o browser – agora, ele oferece por padrão recursos como calendário, e-mail, leitor de feeds e tradutor.

Desde seu lançamento, em abril de 2016, o navegador Vivaldi tentava trazer aos usuários um conceito semelhante a um canivete suíço: diversas funções nativas e altamente personalizável, de acordo com as necessidades do usuário. Agora, nessa versão 4.0, ele chega bem perto do que se propunha inicialmente.

Entre as novidades, chama a atenção o serviço de e-mail. Ele embute no navegador uma caixa de entrada que lembra, e muito, clientes do tipo desktop que estão cada vez mais em desuso ou que simplesmente desapareceram, como Thunderbird, Outlook, Outlook Express.

Como o serviço de e-mail oferece suporte, também, a contas que usam padrão POP, é possível centralizar no navegador serviços como Gmail ou Outlook.com. Ele conversa com o novo sistema de calendário do navegador Vivaldi.

Seguindo o mesmo padrão, o leitor de feeds também fica disponível dentro do navegador. Ele pode ser acessado (assim como calendário e e-mail) pela barra lateral do browser. O sistema permite que você acompanhe atualizações de diversos sites, sem ter de entrar neles – tudo é recebido em uma caixa de entrada, semelhante à e-mail.

Por fim, entre as principais novidades, está o tradutor embutido. O serviço é uma parceria da empresa que desenvolve o navegador com a Lingvanex.

De resto, o navegador Vivaldi segue com o padrão que já oferecia anteriormente: possibilidade de ser personalizado até deixá-lo do avesso (troca de cores, de posição das abas e das barras). Mantém versões para desktop (Windows, Linux e Mac) e smartphones e, claro, a sincronização entre todas essas plataformas.

É gratuito e vale o download – mesmo sabendo que trocar de browser é chato para diabo – para quem deseja uma nova experiência quando o assunto é navegação web. Veja, abaixo, as capturas com as novidades do navegador.

