Taxas futuras de juros operam estáveis antes de CPI dos EUA e leilão do Tesouro

10/06/2021 | 09:13



Os juros futuros começaram esta quinta-feira, 10, estáveis, com investidores à espera do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos de maio, o CPI, às 9h30, e do leilão de LTN, NTN-F e LFT (11h) do Tesouro. Fora o leilão, a agenda local é esvaziada, o que pode limitar as oscilações. Às 9h05 desta quinta, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 8,33%, mesma taxa do ajuste anterior, de quarta-feira, 9. O vencimento para janeiro de 2022 operava estável a 5,23%.