Vai entrar no Tinder? Dê uma geral em suas outras redes sociais antes

Antes de entrar no Tinder (ou em outros apps de namoro), revise seu comportamento em outras redes sociais – como Twitter, Instragam e Facebook – ou analise como você aparece nas ocorrências no Google. Isso porque, de acordo com uma pesquisa realizada empresa de segurança Avast, a maior parte dos usuários de aplicativos de paquera checam o perfil da outra pessoa antes do primeiro encontro.

O estudo revelou que cerca de duas em cada três pessoas (68%) – que usam sites ou apps de namoro – pesquisaram (no Google ou nas redes sociais) informações sobre alguém que encontraram via plataformas online. Mais de 2.200 usuários da Avast no Brasil participaram da pesquisa.

Desse grupo, 29% decidiu não encontrar a pessoa com base nos dados com que se depararam no universo digital (ou porque, simplesmente, não conseguiram achar nada).

Aqueles que usaram apps de namoro ou sites no Brasil tiveram motivos diferentes para procurarem informações sobre a pessoa que iriam encontrar presencialmente. Dentre as diferentes motivações:

70% desejou saber mais sobre seu par

57% verificou se a pessoa era mesmo real

42% procurou fatos que os pares contaram sobre si mesmos

32% desejou ver como seu potencial par interagia nas redes sociais

Facebook, TikTok e busca reversa

A maioria dos usuários de apps de namoro no Brasil realizou as pesquisas sobre o par em uma plataforma de rede social como Facebook, Instagram ou TikTok (82%), ou via mecanismos de busca como Google, Bing ou similares (35%).

Apenas alguns deram um passo adiante e os procuraram em sites de perfis profissionais – como o LinkedIn ou similar (17%). 17% também realizou pesquisa reversa de imagens a partir da foto do perfil da plataforma de namoro da pessoa.

Há ainda outras medidas de segurança que os usuários apps de namoro no Brasil, que namoram online, estão implementando. Ao encontrar alguém, pela primeira vez:

62% se certificam de que o ponto de encontro seja um local público;

54% deixam um amigo ou um membro da família saber com quem estão se encontrando ou compartilham o local do encontro presencial com eles;

41% marcam o encontro em um local com o qual estejam familiarizados;

11% pedem para um amigo ou um familiar para estar no mesmo local, na hora e na data combinadas.

Em média, mulheres tinham 9% mais probabilidade de tomar mais medidas de segurança do que homens.