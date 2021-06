Canais de vendas online: quais os principais em 2021 e como escolher os melhores

Da Redação

Quem quer levar seu negócio para o digital precisa identificar onde o público está. Isso porque o sucesso das vendas poderá depender da escolha das plataformas corretas de acordo com o seu nicho de mercado, uma vez que muitas estão disponíveis na internet. Os canais de vendas online são, basicamente, formas para conhecerem seu negócio ou produto, sendo também por meio deles que você irá atrair esta audiência, com a intenção de conquistar clientes.

Os principais canais de vendas online em 2021

1. E-commerce

Se a empresa ainda não tem uma loja virtual, é importante que invista em uma. A boa notícia é que hoje existem diversas opções de criador de sites, no qual o cliente pode montar facilmente seu e-commerce em minutos, com diversas opções de layout e recursos.

Muitas pessoas ainda preferem comprar diretamente pelo e-commerce da empresa. Então, ter um site bem construído, que tenha fácil usabilidade e funcione bem em dispositivos móveis é essencial para quem quer conquistar seu público na internet.

2. Marketplaces

Os marketplaces vêm crescendo cada vez mais. Seja em sites específicos de vendas ou páginas de grandes lojas que aceitam vendedores parceiros em sua plataforma, este canal vem gerando vendas para diversas pequenas empresas.

Aqui, o marketplace se torna o mediador da venda, intervindo caso tenha algum problema. Isso faz com que o cliente se sinta mais confiante em realizar a compra, mesmo não conhecendo a empresa. A plataforma cobra comissões dos vendedores, que ficam com a responsabilidade da entrega, troca e garantia.

Além disso, os marketplaces contam com planos de publicidade para divulgar os produtos incluídos no site. Para as pequenas e médias empresas, é uma oportunidade de ter seus itens divulgados em meio às grandes marcas.

3. Google Shopping

O Google Shopping é a vitrine de produtos do buscador online mais utilizado do mundo. Ao procurar por um termo, o usuário encontra os itens disponíveis, com todas as informações. Basta um clique para ser redirecionado ao site da loja, finalizando a compra pelo e-commerce ou pelo marketplace.

Para se cadastrar no Google Shopping é necessário ter uma loja virtual ou conta em algum marketplace. Depois, é preciso se cadastrar no Google Merchant Center e configurar corretamente as informações de cada produto. Hoje, as principais plataformas de e-commerce disponíveis já têm formas de inclusão e alteração otimizada de produtos para a plataforma de vendas.

4. Redes sociais

Não é novidade que as empresas devem ter uma presença online nas redes sociais, a fim de divulgar seus produtos, se conectar com o público e conquistar clientes. Estas mídias vêm cada vez mais trazendo melhorias nas plataformas para se consolidar como canais de vendas online e encurtar a jornada de compra do usuário, facilitando o ato.

Como escolher os melhores canais de venda para seu negócio

Estar presente em todos os canais de venda online não significa aumento de conversões. É preciso escolher os meios que funcionam melhor para seu nicho de venda e para seu público-alvo.

Aqui, é necessário testar e considerar dois fatores na hora da escolha:

Público-alvo: crie uma persona para descobrir quais os canais de venda online mais indicados para este tipo de público, além de saber qual linguagem será mais efetiva para se conectar com ele;

Produto ou segmento: procure os canais que sejam mais indicados para o seu tipo de produto. Por exemplo, se tiver uma marca de roupas, os marketplaces costumam oferecer uma estrutura melhor para divulgar este item.

Aumente suas chances combinando canais de venda online

No mundo cada vez mais digital, manter presença em vários canais de vendas online é interessante – desde que você aplique a melhor estratégia. Ao combinar diferentes meios, você conseguirá expandir o público atingido.

Após conhecer a lista acima, você deve analisar os pontos positivos e negativos de cada uma das opções. Assim, saberá quais são os mais adequados para seu modelo de negócio, considerando seus produtos ou serviços, volume de vendas, seu público-alvo e outras características importantes.

Saiba que, ao combinar os canais de venda online, você não só aproveitará as vantagens de cada um deles, como também irá reduzir os aspectos negativos.

Embora pareça ser um pouco mais trabalhoso cuidar de mais de um canal, ao contar com a plataforma certa de e-commerce, você poderá integrar as redes sociais e marketplaces à sua loja online. Assim, poderá administrar suas vendas em um só local.