Carla Diaz e Arthur Picoli estão vivendo romance e atriz é vista no apartamento do ex-BBB

10/06/2021 | 08:10



Carla Diaz até chegou a dizer que não queria mais nada com Arthur Picoli. No entanto, segundo o jornal Extra, os fãs de Carthur podem ter esperança, já que eles estariam tentando se acertar sem que o relacionamento se torne público.

O empecilho para que a relação se mantivesse secreta seria os vizinhos do ex-BBB! Alguns deles teriam visto Carla entrando e saindo do local onde Arthur reside atualmente. Após deixar o BBB, ele se mudou para a Vila do Pan, conjunto de prédios feitos na época dos Jogos Panamericanos no Rio e destinados à moradia que fica em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Uma fonte ligada aos dois teria dito que Carla ainda está insegura, enquanto Arthur não está brincando quando diz ser apaixonado por ela.

- Mas ela ainda sente receio do julgamento que teve aqui fora com sua eliminação e tudo o que viu e ouviu sobre ele no confinamento, disse o informante ao jornal.