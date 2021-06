Pai da atriz Blake Lively morre aos 74 anos de idade

10/06/2021 | 08:10



Morreu no dia 3 de junho o pai da atriz Blake Lively, Ernie Lively. Ele tinha 74 anos de idade e foi vítima de problemas cardíacos. A informação foi confirmada pela família ao The Hollywood Reporter no dia 9 de junho.

Ernie tinha uma carreira de mais de 50 anos de atuação e chegou a atuar com a filha, na franquia Quatro Amigas e Um Jeans Viajante.

Além de Blake, ele é pai dos atores Jason, Eric, Robyn e Lori Lively. Em seu currículo estão outros filmes conhecidos como: Uma Dupla Quase Perfeita Passageiro 57 e Pare! Senão Mamãe Atira. Já na TV, ele participou de séries como West Wing, Seinfeld e Arquivo X. Seu último trabalho foi no filme Phobic, de 2020.