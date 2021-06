Nova DR é formada após Daniele Hypolito e Fábio Castro vencerem Prova dos Casais no Power Couple Brasil

10/06/2021 | 01:10



Agora é a vez deles! Depois de dois reinados de Deborah Albuquerque e Bruno Salomão no Power Couple Brasil 5, o casal fênix passou a coroa para Daniele Hypolito e Fábio Castro no programa que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 9.

Durante a Prova dos Casais, as habilidades no basquete de cada dupla foram testadas. Com muita agilidade e sincronia, eles precisaram atravessar um circuito e arremessar duas bolas na cesta - no menor tempo possível. Por incrível que pareça, Deborah e Bruno quase levaram a melhor pela terceira vez, mas a atleta olímpica e o coreógrafo finalizaram antes a disputa, ganhando o título de Casal Power da semana - com apenas 26 segundos de diferença. Haja emoção!

Enquanto isso, o pior resultado ficou nas mãos de Mari Matarazzo e Matheus Yurley. O casal de influenciadores digitais demoraram 11 minutos e 48 segundos, indo direto para os banquinhos da DR, seguidos de Filipe Duarte e Nina Cachoeira - que acumularam o menor saldo do ciclo. Na votação cara a cara, ao herdarem o poder do Casal Power, Dani e Fábio puderam escolher uma dupla para ganhar peso dois em todos os votos e quem acabou se dando mal foi Carolina Santos e JonJon, ocupando a última vaga da berlinda.

Além disso, algumas faíscas rolaram quando JP Mantovani e Li Martins votaram em Márcia Fellipe e Rod Bala, justificando que os dois teriam deixado a Suíte Power suja para o próximo casal. Eita!

- Não gostamos da atitude deles com o quarto da Deborah e do Bruno. A gente viu e conferiu que estava imundo e eu não concordei, achei um jogo baixo, disse o apresentador.

Já Bruno Salomão achou injusto alguns participantes votarem na ex-Rouge, sendo que os votos seriam para ele. Matheus Yurley não gostou nadinha do médico colocar palavras em sua boca e disparou:

- Votei e dei a minha justificativa. Ele não tem que falar nada não. Não fale por mim!

A eliminação acontecerá na próxima quinta-feira, dia 10.