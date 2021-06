Escalada do vírus

Do Diário do Grande ABC



Um em cada grupo de 14 moradores das sete cidades que formam o Grande ABC já foi contaminado pela Covid-19. Essa é outra forma de dizer que a região superou ontem a marca de 200 mil pessoas infectadas pelo coronavírus. Números terríveis e que ficam ainda piores, visto que 8.338 desses indivíduos perderam a batalha para a doença e hoje são apenas lembranças para suas famílias.

A triste marca chegou após o 454º dia depois da detecção dos primeiros casos. Período em que a imensa maioria dos 2,8 milhões de habitantes dos municípios sofreu pelo temor ao coronavírus, teve seus hábitos completamente mudados, vários perderam empregos e outros foram obrigados a encerrar suas atividades por causa da crise que acometeu todo o planeta.

São quase 15 meses desde que a pandemia deu seus primeiros sinais na região. Tempo de superação – ou de sobrevivência –, em que os preceitos da ciência foram duramente confrontados pelo negacionismo, invencionices e crendices. Situação que só favoreceu o vírus.

Hoje é difícil encontrar alguém que não tenha um parente ou conhecido que foi acometido pela enfermidade. Ou que não seja testemunha do fechamento de um estabelecimento comercial ou de demissão pela empresa em que trabalha.

Solução já existe, é a aplicação de vacinas. A maior prova disso é que em países que iniciaram cedo a imunização a vida começa a voltar ao normal. Inclusive com a dispensa das máscaras e a realização de eventos com público. Além disso, a economia dá sinais de recuperação.

No Brasil, e consequentemente no Grande ABC, ainda vai demorar para que esse nível seja atingido. Enquanto isso, a única coisa a fazer é manter os cuidados para evitar o contágio, pois as redes pública e privada de saúde não dão conta de atender à demanda crescente. Cada um tem de fazer a sua parte. Assim, além de precaver, ainda contribui para que não ocorra uma terceira onda, mais forte e mais devastadora que as anteriores.