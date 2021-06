Meia Gian é o décimo reforço do Santo André para a Série D

Dérek Bittencourt

10/06/2021 | 00:01



O Santo André anunciou mais um reforço para a disputa o Campeonato Brasileiro da Série D. Aos 28 anos, o meia Gian, que participou da última Série A-2 do Paulista pelo Rio Claro. Ele, inclusive, esteve em campo em 18 dos 19 jogos da equipe na competição – sexto jogador com maior minutagem pelo Galo Azul durante a campanha semifinalista (1.200 minutos). Além disso, ainda marcou dois gols.

Com experiências internacionais no futebol do Quirguistão e da Ucrânia, defendeu ainda Olé Brasil, Atibaia, Rio Branco, Botafogo-SP, Portuguesa, Inter de Lages-SC (pelo qual disputou a Série D de 2018) e Tupi-MG.

Gian foi o décimo reforço anunciado pelo Ramalhão para a Quarta Divisão do Nacional, competição na qual os comandados de Wilson Júnior estrearam com vitória por 2 a 1 sobre o Bangu-RJ, fora de casa. O próximo compromisso andreense na Série D será no sábado, no Estádio do Inamar, em Diadema, onde receberá o Boavista-RJ. A equipe fluminense, inclusive, foi eliminada ontem na terceira fase da Copa do Brasil após empatar com o Vasco, por 1 a 1.

Antes de Gian o Santo André anunciou os atacantes David Ribeiro, Hayllan e Nunes, o lateral Elias, os zagueiros Leozão e Léo Turbo, o volante Gledson e os meias Pedrinho e Bruno Luiz.