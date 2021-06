Crise relembra pressões de Morando

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/06/2021 | 00:42



A crise deflagrada nesta semana entre a base de sustentação e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), fez remoer episódios anteriores em que o tucano agia com truculência e a casa consentia. Na sessão de ontem, os parlamentares estavam lembrando de alguns casos, como a pressão para rejeitar contas aprovadas do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), como constranger a bancada em vídeo no qual o prefeito saía como salvador da pátria na questão do aumento de salários e as inúmeras votações de projetos que chegavam à Câmara minutos antes de as sessões começarem. Muitos reclamaram do tom ditatorial que Morando imprime desde o primeiro dia à frente do Paço. A expectativa é a de que, com a movimentação que quase terminou em rebelião, a relação seja outra.

Parceria

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) esteve em agenda com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), na semana passada, para vistoriar obra de asfaltamento na Estrada Marco Polo, no bairro Batistini. As intervenções acontecem por emenda sugerida por Alex – de R$ 4 milhões. Houve troca de fotos e afagos da dupla.

Mudança na saúde

Dentro do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), começou a discussão sobre mudança do plano de saúde dos servidores – são aproximadamente 15 mil vidas –, em meio ao processo de redução do poder do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo). O nome da empresa Hapvida, cuja sede é no Ceará, vem sendo bastante comentada nos corredores do Paço.



Consultoria

O empresário Oliveiros Marques, dono da STQ Publicidade (a antiga Sotaque), foi visto recentemente pela Prefeitura de São Caetano. Dizem que tem feito consultoria para setores do governo do prefeito Tite Campanella (Cidadania).



Relações

O vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB), de Santo André, tem conversado com figuras que estiveram no mandato do ex-vereador Sargento Lobo (Patriota), que disputou a Prefeitura na eleição do ano passado como rival do prefeito Paulo Serra (PSDB), de quem Minhoca é líder do governo na casa.



Comissão de ética

A Câmara de São Caetano aprovou a instalação de uma comissão de ética para apurar a conduta da vereadora Bruna Biondi (Psol), do mandato coletivo Mulheres por Mais Direitos, no episódio de invasão de prédios públicos por parte de desabrigados do Edifício Di Thiene. Bruna avisou que ingressará na Justiça.



Alça de acesso

O governo do Estado deu sinal verde para construção de alça de acesso na Rodovia Antônio Adib Chamas ao bairro Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. O superintendente do DER (Departamento de Estradas e Rodagem), Paulo César Tagliavini, anunciou a medida, em atividade com o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) e o vereador Marcelo Cabeleireiro (Cidadania). Thiago citou que em 2019 apresentou a demanda ao Estado. “Obra significativa que trará impacto muito positivo para todos os munícipes. Vai facilitar o acesso e desafogar a única entrada hoje existente em Rio Grande da Serra”, comentou o parlamentar estadual.



Mudanças à vista

Integrante da cúpula estadual do PSB e articulador político do deputado estadual Caio França no Grande ABC, David Ramalho se reuniu nesta semana com os vereadores Carlos Ferreira e Toninho Caiçara, ambos do PSB de Santo André, para avisar que nos próximos dias haverá definição de rumos da legenda depois da saída do ex-prefeiturável Ailton Lima. A ideia é expandir o partido, inclusive com conversas com outras forças políticas da cidade.