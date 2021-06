Secretário de Governo recusa convocação de CPI do Fura-fila em Rio Grande

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/06/2021 | 00:58



Secretário de Governo da Prefeitura de Rio Grande da Serra e ex-vereador da cidade, Pedro Wilson Estanqueira, o Bacalhau (Avante), não assinou ofício de convocação para prestar esclarecimentos à CPI do Fura-fila da vacinação contra a Covid-19 instalada na Câmara.



O presidente do bloco, vereador Claudinho Monteiro (PTC), relatou que Bacalhau se recusou a receber o documento para comparecer à oitiva no Legislativo, marcada para ontem pela manhã. Para Monteiro, o depoimento de Bacalhau é crucial para entender por que Silvia Maria Rodrigues da Silva, funcionária da Secretaria de Serviços Urbanos, recebeu a vacina contra o novo coronavírus se classificando como servidora da pasta da Saúde.



Novo depoimento foi agendado. A equipe do Diário não localizou Bacalhau.