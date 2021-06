Dirigente diz que prioridade do Guarani é reforçar a defesa

09/06/2021 | 17:30



O lateral-direito Diogo Matheus não será o último reforço do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O superintendente de futebol Michel Alves revelou que o clube está no mercado. A prioridade é o sistema defensivo.

"Existe, sim, a necessidade de uma situação de setor defensivo, e a gente está avaliando, procurando minimizar algum eventual erro, porque a dificuldade no mercado é grande e a gente também não vai fazer uma aposta", disse o dirigente, não descartando também mais um volante.

A zaga titular do Guarani neste início de Série B é Thales e Carlão. O prata da casa Titi é a única opção que o técnico Daniel Paulista tem. O volante Bruno Silva também pode atuar improvisado no setor.

Desde que encerrou sua participação no Campeonato Paulista, o Guarani anunciou três reforços para a Série B: o zagueiro Carlão (ex-Mirassol), o lateral-direito Diogo Matheus (ex-Ferroviária) e o atacante Lucão do Break (ex-CRB). Desses, apenas o lateral ainda não estreou.

Na terceira colocação da Série B, com quatro pontos, o Guarani volta a campo nesta sexta-feira, contra o Náutico, às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela terceira rodada.