Kanye West é fotografado em viagem romântica com Irina Shayk, ex de Bradley Cooper

09/06/2021 | 17:10



Kanye West acaba de completar 44 anos de idade e, para surpresa de muitos, ganhou até uma homenagem de sua ex-esposa, Kim Kardashian. No entanto, enquanto a socialite lamentava o fim de seu casamento em Keeping Up With The Kardashians, o rapper foi curtir seu aniversário em uma viagem super romântica pela França com seu novo affair, Irina Shayk.

O jornal Daily Mail conseguiu imagens exclusivas do casal passeando juntos por Provença. Eles estavam hospedados em um hotel boutique luxuoso não muito longe da cidade.

Segundo fontes do E!, a dupla pareceu bastante confortável na viagem:

- Eles estavam tirando fotos um do outro e das esculturas. Pareciam incrivelmente felizes e relaxados. Eram apenas eles e alguns amigos.

Tanta intimidade pode ser explicada pelo fato dos dois já se conheceram há mais de uma década. Em 2010, Irina participou de um clipe de West, onde ela interpretou um anjo. Logo depois, a modelo desfilou com a coleção outono/inverno de Kanye na Paris Fashion Week.

Irina Shayk teve um relacionamento com Bradley Cooper de 2015 até 2019. Juntos, eles tiveram uma filha, Lea De Seine Shayk Cooper, de quatro anos de idade.