Dono da Amazon vai viajar a turismo para o espaço

09/06/2021 | 16:56



Jeff Bezos, mais conhecido como fundador e dono da Amazon, anunciou que irá fazer uma viagem turística ao espaço. O voo será realizado em 20 de julho, a bordo do foguete New Sheperd, que pertence a uma de suas empresas, chamada Blue Origin. Mark Bezos, irmão do empresário, também deve participar da aventura.

Dono da Amazon vai ao espaço

O foguete New Sheperd já foi testado 15 vezes. Entretanto, a viagem que levará os irmãos Bezos para fora da Terra será seu primeiro voo tripulado.

A previsão é de que os passageiros consigam contemplar o espaço por cerca de 10 minutos. O foguete deve chegar a aproximadamente 100 quilômetros de altura e ficar quatro minutos sobre a Linha de Karman, limite entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior.

A aeronave não irá entrar em órbita e o retorno será feito com o auxílio de um sistema de paraquedas, que garantirá uma descida segura. Além disso, o método permitirá que a Blue Origin reutilize a cápsula para outras viagens no futuro.

Há vagas

O objetivo central da Blue Origin é conseguir popularizar o turismo no espaço. Enquanto isso não acontece, quem tem dinheiro (e coragem) sobrando pode tentar se aventurar na mesma viagem que o fundador da Amazon e seu irmão. A vaga para ocupar o terceiro lugar disponível no foguete está sendo leiloada entre mais de seis mil pessoas de 143 países. Atualmente, o maior lance é de US$ 3,5 milhões, mas os interessados podem aumentar a oferta até 12 de junho. O valor será revertido à Club for the Future, fundação da Blue Origin que busca ajudar jovens interessados no ramo científico e espacial.