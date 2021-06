Gugu Liberato fez ultimato em Rafael Ilha e o fez escolher entre trabalho e drogas

09/06/2021 | 16:11



Rafael Ilha participou recentemente de uma entrevista para o canal Cortes - Mais que oito minutos, Rafinha Bastos e fez algumas declarações por lá e contou até detalhes de uma conversa que teve com Gugu Liberato - que era seu padrinho artístico.

De acordo com Rafael Ilha, o apresentador teria dado um ultimato para ele ter que escolher entre o trabalho com a música ou as drogas, após um episódio em que ele teve uma convulsão por ter abusado de cocaína minutos antes de se apresentar em um evento.

- O Gugu me chamou pra conversar... (...) Ele falou: olha, Rafael, você vai ter que escolher entre a droga e o seu trabalho. Não dá mais. Chegamos em um ponto que não dá mais. Mas você imagina o quanto é difícil hoje que tem muito mais dependentes químicos que naquela época. Imagina que naquela época era muito pouca informação. E aí o Gugu chegou e falou: olha, você escolhe, ou trabalho ou droga. Larguei meu trabalho e escolhi a droga. E ali minha vida foi ladeira abaixo muito rápido. E aí da cocaína aspirada eu já fui pra cocaína injetada, da cocaína injetável eu já fui pro crack e aí f***u.

O ex participante de A Fazenda ainda deu mais detalhes sobre o episódio que comprometeu o seu trabalho dentro do grupo Polegar.

- Fui fazer um show e tinha aquela coisa: agora vocês vão receber o grupo Polegar. E na hora que entrou um, entrou o outro e eu enrolei a língua. Eu tive uma convulsão de abuso de cocaína. Eu tinha dado uns tiros no camarim enquanto eu estava esperando. Acho que também juntou a adrenalina com a droga e deu merda. Enrolou minha língua, caí duro, mas graças a Deus não caí no palco, porque tinha oito metros de altura, então provavelmente eu teria me machucado bastante. Deus é fantástico nessa parte, meus anjos da guarda fazem hora extra.

Além disso, Rafael Ilha revelou que mantinha um relacionamento na época que participava dos programas de Gugu Liberato e que Deborah Secco teria mandando mais de 150 cartas para o quadro sonho maluco! Eita!