Jojo Todynho passa mal em avião e desabafa com seguidores: - Tive uma crise de ansiedade forte

09/06/2021 | 16:10



Jojo Todynho usou o Instagram Stories na última terça-feira, dia 8, para contar aos seguidores que passou mal em um avião. A cantora disse que teve que cancelar um compromisso de trabalho:

- Hoje tive uma crise de ansiedade forte. Comecei a passar mal dentro do avião, por conta da turbulência. Não desejo isso para ninguém. Meu coração parece que ia sair da boca. Hoje foi punk. Cancelei um trabalho porque foi frenético. Mas estou bem graças a Deus, medicada.

Polêmica com Adriane Galisteu

Segundo o jornal Metrópoles, Jojo Todynho entrou em uma polêmica depois de ter sido citada em um comentário de Adriane Galisteu durante o Power Couple Brasil. A apresentadora disse:

- Vamos ver, vamos acompanhar essa volta, porque a gente já fica de olho em quem é que gostou, quem é que não gostou. Quem é que fez a Jojo, que nem levantou do sofá. Vamos ver isso acontecer? Vamos ver juntos.

Nas redes sociais, Jojo respondeu:

Quero deixar uma recado pra você, querida apresentadora [Adriana]: não me compare com ninguém. Faça seu trabalho sem usar o nome das pessoas. É só me deixar quietinha no meu canto! Outra coisa, não vem de mimimi aqui não, porque comigo não cola. Vem falar que subiu à cabeça. Subiu à cabeça é o c*****o. Não gostei e estou deixando meu recado.

Depois disso, Jojo Todynho tem sido alvo de várias críticas de Flávia Costa. Também na última terça-feira, dia 8, no Instagram Stories, Flávia disparou vários comentários sobre Jojo, a chamando de falsa e mentirosa:

- Me mandaram o vídeo aqui da Nescau Falsificada falando. Eu não ia falar nada não, mas eu vou falar! Meu endereço sabe, meu endereço é bem fácil e é o mesmo de sempre, porque ela frequentou muito a minha casa, pois ela precisou muito de mim, então o meu endereço ela sabe. O dela eu não sei, conheço da família de Bangú, mas coitada, ela é uma vergonha então não vou envergonhar a família dela. Mas já estou procurando o endereço dela novo. Se eu arrumar o endereço, eu vou ficar de frente, mas ela tem que vir de frente também. Ela conseguiu trair a amiga. Vocês acham que a Anitta saiu da vida dela à toa? (...) Ela é falsa, mentirosa, asquerosa, mal educada. Todo mundo já sabe quem é você.

No entanto, Jojo Todynho não respondeu às provocações de Flávia.