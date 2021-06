Operação da polícia militar tem ponto de partida em São Bernardo

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



09/06/2021 | 15:47



O Coronel Gilson Hélio, comandante do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano 6), informou que nessa quarta-feira (09), a polícia militar desencadeará, nos sete municípios do Grande ABC, a operação ‘Grande ABC mais seguro’. A ação partirá da rua Waldemar Campanha, na Vila Scopel, em São Bernardo.

A operação tem como objetivo combater o crime organizado e o tráfico de drogas, garantindo, desta forma, a tranquilidade e maior aproximação com a comunidade.

Os locais de atuação da operação serão realizados conforme informações obtidas com os setores de inteligência dos Batalhões Territoriais, através de pontos de bloqueios e incursões em pontos distintos de comunidades, com contingente da polícia militar, incluindo BAEP, Força Tática, Rondas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) dos Batalhões da Região do ABC (6º, 10º, 24º e 30º BPM/M), que atuam diuturnamente na maximização dos resultados operacionais na redução dos indicadores criminais.