Diadema começa a vacinar população com menos de 60 anos de idade

da redação



09/06/2021 | 15:20



Com o objetivo de intensificar a vacinação contra a Covid-19 no município, a Prefeitura de Diadema anunciou qye vai antecipar a vacinação das pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos, sem comorbidades. Para esse grupo a imunização será feita de forma escalonada, abrindo uma nova faixa etária a cada dois dias, tendo início hoje, para as pessoas de 59 anos. No dia 11, será a vez das pessoas de 58 anos; no dia 14 para as pessoas de 57 anos; as de 56 anos poderão ser vacinadas no dia 16 e as de 55 anos no dia 18 de junho.



A imunização para esse público continua sendo por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento, bastando o morador comparecer a um dos 20 postos de vacinação (veja lista completa aqui: http://www.diadema.sp.gov.br/secretaria-saude/26592-conheca-os-locais-de-vacinacao-para-covid-19), das 8h30 às 16h, munido de documento de identificação pessoal e comprovante de residência de Diadema e/ou carteirinha da UBS.



A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações e que sejam seguidos todos os protocolos sanitários, como uso correto de máscara e higienização das mãos com álcool em gel.



Profissionais da educação

O início da imunização dos profissionais da Educação entre 45 e 46 anos contra a covid-19 foi ontem. Os primeiros profissionais começaram a receber o QRCode de autorização pelo site Vacina Já Educação perto do meio-dia e as unidades tiveram autorização da Secretaria Municipal da Saúde para dar início à vacinação.



Hoje a vacinação segue para esse público nas Unidades Básicas de Saúde e postos volantes, das 8h30 às 16h. Lembrando que podem ser vacinados os profissionais que atuam nas escolas da Educação Básica públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas. O público-alvo é composto por professores, merendeiras, auxiliares de serviços gerais e faxineiras, secretários de escola, diretores e vice-diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino e cuidadores.



Para receber a vacina, é necessário ter cadastro e aprovação estadual por meio do Vacina Já Educação (www.vacinaja.sp.gov.br/educacao). Além do comprovante Vacina Já Educação com QRCode (impresso ou virtual), é necessário apresentar, no momento da vacinação, o documento de identificação pessoal (RG/ CPF) e comprovação que está atuando em escola com sede em Diadema (crachás ou holerites, impresso ou virtual).



Pessoa com deficiência

A partir de hoje, Diadema inicia a vacinação das PCD (Pessoas com Deficiência Permanente), entre 18 a 59 anos, sem necessidade de apresentação do BPC (Benefício da Prestação Continuada).



Para as pessoas com deficiência permanente será exigido que apresente alguma comprovação de sua deficiência através de relatório médico (obrigatório CRM-SP do médico responsável), documento de identificação pessoal e Comprovante de residência ou carteirinha da UBS.



Se possível, a SMS recomenda ainda fazer o cadastro prévio no site www.vacinaja.sp.gov.br (o cadastro não é obrigatório), pois agiliza no processo de digitação das doses aplicadas pelo município no site do Governo do Estado de São Paulo.



Profissionais da saúde

Os profissionais da Saúde autônomos que ainda não foram vacinados, vão ter nova oportunidade de tomar a primeira dose.



A cidade conseguiu liberação de novo lote de doses contendo quase mil doses para esse fim. A vacinação será realizada exclusivamente no Quarteirão da Saúde, nas datas de 10/06 e 11/06, através de agendamento prévio no site http://scriptcaseprod9.diadema.sp.gov.br/vacina.



Só serão atendidos os trabalhadores agendados. No dia e horário escolhidos no agendamento, o trabalhador deverá comparecer ao Quarteirão da Saúde (avenida Antônio Piranga, 700), munido de documentos pessoais que comprovem ser trabalhador da saúde (crachá, carteira de trabalho ou conselho de classe) e vínculo com o município de Diadema.



O agendamento não garante a vacinação, pois será obrigatória a comprovação da atuação profissional e do vínculo de trabalho ou de residência com o município. Exclusivamente para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais não será exigida a comprovação de atuação. Para estas categorias profissionais será exigida, apenas, a apresentação da carteira do Conselho de Classe e o comprovante de endereço de Diadema. Neste dia também serão vacinados Veterinários e Educadores físicos apenas aqueles com vínculo em instituições de saúde e que comprovem vínculo com Diadema (trabalho ou residência).