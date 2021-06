Justiça autoriza regime semiaberto a Lindemberg, acusado pela morte de Eloá

Da Redação



09/06/2021 | 13:54



A Justiça de São Paulo autorizou, nesta quarta-feira (9), Lindemberg Alves Fernandes, de 34 anos, acusado de matar Eloá Pimentel, a cumprir o restante de sua pena em regime semiaberto. Ele foi condenado a uma pena de 39 anos, 3 meses e 10 dias de prisão pelo assassinato de Eloá - na época com 15 anos -, sua a ex-namorada, em outubro de 2008, no Jardim Santo André. Atualmente, o condenado cumpria sua pena em regime fechado em Tremembé, no Interior.

Segundo informações iniciais, a juíza Sueli de Oliveira Armani informou que o acusado mantém bom comportamento na prisão e nunca registrou uma infração grave dentro da penitenciária. Além disso, de acordo com Sueli, Lindermberg também obteve resultados favoráveis nos testes psicológicos e de periculosidade. Diante disso, no regime semiaberto, o condenado tem direito de trabalhar e frequentar cursos profissionalizantes, do 2º grau ou cursos de ensino superior, durante o dia, e retorna à noite para dormir na unidade prisional. O semiaberto ainda dá a possibilidade de saídas temporárias em feriados como o Natal.

Apesar da decisão da Justiça o Ministério Público havia se posicionado contra a mudança dessa pena.

Há 12 anos, Eloá ficou em cárcere privado em seu apartamento por cerca de 100 horas. A jovem morreu com dois tiros disparados por Lindermberg.

HISTÓRIA - Em novembro do ano passado, o Diário conversou com a mãe de Eloá, Ana Cristina Pimentel da Silva, 54 anos. Na época, a defesa de Lindemberg soliciou progressão ao regime aberto, o que gerou revolta e indignação de toda família. Ana Cristina comentou sua indignação e tristeza. “Cada vez mais é difícil de acreditar, minha filha está morta e ele, vivo. Preso ou solto, não trará minha filha de volta”, lamentou Ana Cristina na época.

Em 2020, a defesa do condenado solicitou a progressão levando também em consideração o tempo cumprido e sua remição. Por trabalhar na cadeia, o detento ainda teve 313 dias de pena perdoados.