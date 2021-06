Após ser processada pela sogra, cunhada de Gabriel Medina posta Stories em hospital

09/06/2021 | 14:11



Nesta quarta-feira, dia 9, Bruna Bordini preocupou os seguidores ao publicar Stories em um hospital. Cunhada de Gabriel Medina, a influenciadora é esposa do irmão do surfirsta, Felipe Medina.

Lembrando que a mãe de Gabriel Medina abriu um processo contra a nora, Bruna. Simone Medina está pedindo uma indenização de 100 mil reais por danos morais. Eita!

Peço para que vocês não me enviem print de fofocas contra minha família. Estou num momento muito delicado no hospital. As medidas cabíveis estão sendo tomadas. Peço apenas que enviem positividade e orações para minha família. Nossa saúde em primeiro lugar. Gratidão!, escreveu.

Em seguida, ela compartilhou uma plaquinha da internação, onde seu nome aparece do lado da palavra mãe, dando a entender que a filha, Analua, de um ano de idade, pode estar hospitalizada.