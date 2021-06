Datena agradece as mensagens que recebeu após a internação de seu filho

09/06/2021 | 14:11



Como você acompanhou, o filho de José Luiz Datena, José Luiz Datena Júnior de 33 anos de idade, acabou testando positivo para o novo coronavírus e precisou ser internado.

O apresentador da Rede Bandeirantes então arrumou um tempinho e foi até as suas redes sociais para agradecer por todas as mensagens que anda recebendo em apoio.

Obrigado a todos pelas mensagens desejando a recuperação do meu filho!

Além dessa publicação, Datena também foi até o Instagram dar uma satisfação para os ouvintes que não estão entendendo o motivo do afastamento dele no programa Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes.

Bom dia, meus amigos e minhas amigas! Para quem anda me perguntando, estou ausente da Radio Bandeirantes nesses dias para acompanhar a recuperação do meu filho, internado com covid-19. Mas continuem acompanhando o Manhã Bandeirantes sob comando do amigo Agostinho Teixeira! Logo estarei de volta!

Apesar de falar que o filho está internado, o apresentador não deu mais detalhes sobre o quadro de saúde dele. Esperamos que tudo melhore logo!