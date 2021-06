Kourtney Kardashian deixa fãs confusos ao postar foto de amostra de sangue do namorado

09/06/2021 | 14:10



Kourtney Kardashian deixou os internautas no mínimo confusos ao publicar um stories nada comum em seu Instagram. A socialite, que está em um relacionamento com o baterista Travis Barker, chamou a atenção ao fazer uma declaração de amor ao companheiro: ao publicar a foto de uma amostra de sangue de Travis!

Como você confere no print abaixo, Travis publicou em seu próprio stories a imagem de um tubo de coleta de sangue no qual é possível ler seu nome e sua data de nascimento. A Kardashian, então, compartilhou o clique em seu próprio stories, e adicionou um emoji de coração.

Os internautas, é claro, ficaram bastante confusos e começaram a teorizar sobre o que aquela postagem significaria - com alguns relembrando o tratamento de pele usado por Kim Kardashian anos antes, o Vampire Facial, que utiliza plaquetas do sangue:

Eu sinto que estou enganado. Estou postando isso porque parece significativo, declarou um fã;

Sem respostas, mais perguntas! O que é isso?!, desabafou outro;

Provavelmente para a turnê do Blink no Canadá no próximo mês. Requisitos rígidos de viagem devido à pandemia. Ou pode ser por aquela coisa Vampire Facial!, apontou um internauta;

Talvez ela simplesmente o ame tanto que até mesmo seu sangue a excita, chutou outro;

Acho que alguém disse que ele faria uma cirurgia no túnel do carpo, então talvez um exame de sangue pré-operatório?, ressaltou uma seguidora;

Talvez ele tenha doado, comentou outra;

Eles vão ter um bebê, teorizou um terceiro fã;

Mas tipo, por que o frasco de sangue está na mesa do jantar (ou do almoço)? Parece que está na mesma toalha de mesa que sua refeição estava. É comum levar exames de sangue com você? Não sei? Parece estranho, ressaltou mais uma seguidora.

E aí, qual é sua teoria?