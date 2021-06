Arthur Aguiar nega que ostenta em redes sociais e fala sobre acordo com Mayra Cardi sobre a filha do casal: - Tenho um acesso livre à Sophia

09/06/2021 | 14:10



Em conversa com a colunista Patrícia Kogut, Arthur Aguiar abriu o jogo sobre sua filha, Sophia, fruto de seu relacionamento com Mayra Cardi, mas antes, o ator foi questionado sobre fotos que posta no Instagram em que aparece em coberturas com piscina ou com o seu carro de luxo. Porém, ele logo explicou que não se trata de ostentação:

- Não falo: Olha meu carrão. Ali, quando compartilhei a foto dentro do carro, era mais no sentido de mostrar o sorriso. Nunca pensei neste lado de ostentar. Sempre tento escrever palavras motivacionais para que as pessoas saiam do lugar onde estão. Sempre digo que não é fácil. Por mais que eu esteja falando numa rede social, sei que as coisas não são simples. Para as coisas serem mais duradouras, alcançá-las é mais complicado. Acredito que as pessoas que me seguem não levem para o lado da ostentação.

Em seguida, explicou como é o acordo com Mayra quando se trata da filha. Lembrando que ambos, apesar de terem retomado o relacionamento por um breve período, logo terminaram novamente:

- Tenho um acesso livre à Sophia. Posso estar lá onde ela mora, no interior [ela e a mãe moram em Campinas, no interior de São Paulo], quando eu quiser. Mas por conta do trabalho e da distância é mais difícil. Durante a semana, tento ir pelo menos duas vezes. E também visito nos finais de semana, quando é possível. Quando não, a gente se fala por videochamada. A mãe e eu sempre tentamos fazer com que ela não sinta tanta falta da presença física.