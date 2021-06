Apenas 32,4% no País vão comprar presentes para o Dia dos Namorados, diz ACSP

09/06/2021 | 13:47



A maioria dos brasileiros (51,7%) não vai comprar presentes para o Dia dos Namorados. Apenas 32,4% pretendem presentear alguém e 15,5% ainda não se decidiram. Os dados são da pesquisa nacional de intenção de compras para a data da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Foram entrevistadas 1.602 pessoas em todas as regiões do País.

Vestuário, calçados e acessórios lideram as intenções de compras dos brasileiros, com 36,8%. Chocolates e bombons surgem em segundo lugar com 31% e perfumes vêm em terceiro, com 27,7%.

Para roupas e sapatos, 57,7% dos entrevistados disseram que pretendem parcelar as compras. Segundo a ACSP, isso está relacionado ao preço dessa categoria de produtos.

A preferência de compra para roupas e calçados está abaixo do que costumava ser registrado durante o período pré-Covid-19. Anteriormente, entre 60% e 70% das pessoas faziam aquisições dentro desta categoria de presentes.

Por outro lado, 7,6% afirmaram que querem presentear o namorado ou namorada com livros. Esse porcentual representa o dobro da intenção de compra dos períodos anteriores à pandemia.

Outras categorias que não eram mencionadas antes, como cesta de café da manhã e delivery de refeições, surgem na pesquisa com 15,8% das pretensões de compras.

Os entrevistados desta pesquisa puderam escolher mais de uma opção de compra para o Dia dos Namorados.

Estado de São Paulo

A Associação Comercial de São Paulo também tem o recorte estadual da pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Namorados. Em São Paulo foram entrevistadas 709 pessoas distribuídas pela capital, região metropolitana, litoral e interior.

Do total, somente 31,5% dos entrevistados disseram que pretendem comprar presentes para a data, enquanto 54,5% responderam que não têm essa intenção. Há ainda 14% de indecisos.