Murilo Benício e Selma Egrei estão confirmados para o remake de Pantanal - e as gravações devem começar em breve!

09/06/2021 | 13:10



O remake de Pantanal está cada vez mais próximo! Desde que a nova versão da novela de sucesso da Globo foi anunciada, aos poucos estamos ficando por dentro de qual será o elenco que trará a trama de volta às telinhas. E, de acordo com a colunista Patrícia Kogut, o folhetim contará com a presença de ninguém menos que Murilo Benício!

O ator, conhecido por diversos papéis icônicos nas atrações da emissora, viverá um personagem ambientado no núcleo de uma fazenda. Além disso, seu personagem terá um filho, interpretado por Gabriel Santana - o Cleber de Malhação: Toda forma de amar. Mas isso não é tudo! A atração também trará de volta a atriz Selma Egrei aos estúdios da Globo. Ela viverá a personagem Mariana, que ficará no Rio de Janeiro.

E parece que falta muito pouco para que esse projeto seja posto em prática: Kogut conta que a preparação para a novela começará em breve, com reuniões virtuais e encontros presenciais com poucos atores, que ocorrerão em dias alternados. A primeira fase das gravações acontecerá no Rio de Janeiro - no entanto, uma viagem para o Pantanal já está prevista para o fim de julho.

Quem está ansioso para conferir a trama?