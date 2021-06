Felipe Neto revela ter recebido ameaça de morte de policial militar: Um homem de fuzil na mão

09/06/2021 | 13:10



Na noite da última terça-feira, dia 8, Felipe Neto expôs uma mensagem que recebeu, por meio do Instagram, em que supostamente um policial militar do Rio de Janeiro ameaça o youtuber. Ele havia postado no Stories os números de mortes por coronavírus no Brasil e em outros países nas últimas 24 horas.

Como resposta, esse policial disse:

Pena que não levou você, seu esquerdista babaca, fazendo referência às mortes por Covid-19.

Em texto, Felipe desabafou:

Mensagem enviada por um policial militar do Rio de Janeiro que supostamente deve garantir minha (nossa) segurança. Não vou aguentar isso calado mais. Um homem de fuzil na mão desejando a minha morte. Não dá pra explicar o que isso faz com a minha cabeça.

O influenciador digital não revelou o nome da pessoa que fez a ameaça, mas por meio do Twitter avisou que já está tomando providências:

Bom galera, essa foi a mensagem que um Policial Militar do Rio de Janeiro me mandou, após eu postar o número de mortos por Covid no Brasil e no mundo.

Tomarei as providências. Ele tem um fuzil na mão. Eu não consigo descrever o que é ser vítima disso.

No post, ele recebeu apoio de fãs.