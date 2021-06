Hotéis em Aruba: conheça as melhores opções na ilha, que está aberta para brasileiros

Redação

Conhecida como “o lugar mais feliz do Caribe”, Aruba costuma encantar viajantes com suas paisagens naturais. Desde 7 de junho, a ilha caribenha está aberta, com algumas restrições, para brasileiros. Uma das dicas para curtir o destino ao máximo é se hospedar em alguns dos melhores hotéis em Aruba. Confira as condições para entrar na região e, também, algumas das opções de hospedagem mais bem avaliadas em 2020 nas plataformas Hoteis.com e TripAdvisor.

Condições para entrar em Aruba

Quem quiser viajar para Aruba deve, até três dias antes do embarque, entrar neste site e preencher os dados do formulário ED Card, criado pela autoridade de turismo local. Durante o processo, é necessário o fazer upload do teste de PCR negativo para COVID-19 realizado de 72 a 12 horas antes do embarque. Assim, serão gerados cartões de embarque e necessário.

Fora isso, quem viajar do Brasil para Aruba terá de fazer um seguro viagem criado pelo governo da ilha para cobrir eventuais custos relacionados à covid-19. Para maiores de 15 anos, ele custa US$ 30. Quem tem até 14 anos paga US$ 10. Outra exigência para entrar no destino é a apresentação de certificado de vacinação de febre amarela.

Aruba, no momento, tem 65% da população vacinada. O objetivo é imunizar todas as pessoas que vivem na ilha até o fim do ano.

Melhores hotéis em Aruba

Classificado como “excepcional” e com pontuação de 9,8 na premiação Loved by Guests 2021, promovida pela Hoteis.com, o quatro estrelas Bucuti & Tara Beach Resort é uma ótima pedida para quem quer viajar a Aruba. O local, que oferece tarifas a partir de R$ 2.236, foi classificado como um dos melhores hotéis românticos do mundo em 2020 pelos usuários do TripAdvisor. Além disso, ele está localizado em Eagle Beach, praia que foi eleita a sétima melhor do mundo pela premiação The Traveller´s Choice.

Também classificados como “excepcionais”, Wonders Boutique Hotel e Arubas Bakval Suites figuram entre os melhores hotéis em Aruba. Eles oferecem diárias a partir de R$ 485 e R$ 460, respectivamente, além de acomodações confortáveis e inúmeras atividades de lazer.

Quem busca luxo e exclusividade deve se hospedar no Renaissance Aruba Resort & Casino, que foi o 18º hotel mais salvo no TripAdvisor em 2020. Ele fica em uma ilha privativa para hóspedes, oferece uma ampla estrutura de lazer e ainda é lar dos famosos habitantes de Aruba: os flamingos, que passeiam livremente pela praia.

Divulgação Renaissance Aruba Resort & Casino

