Artigos de Residência sobem 1,25% no IPCA de maio, revela IBGE

09/06/2021 | 12:30



As famílias gastaram 1,25% a mais com Artigos de residência em maio, o equivalente a um impacto de 0,05 ponto porcentual na inflação de 0,83% medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os itens TV, som e informática subiram 2,16%, após já terem aumentado 0,63% em abril, e os eletrodomésticos e equipamentos avançaram 1,04%, depois de um recuo de 0,30% no mês anterior.

No mês de maio, todos os nove grupos que integram o IPCA registraram aumentos de preços.

Além de artigos de residência, houve altas em Alimentação e bebidas (0,44%), Habitação (1,78%), Vestuário (0,92%), Despesas pessoais (0,21%), Educação (0,06%), Comunicação (0,21%), Transportes (1,15%) e Saúde e cuidados pessoais (0,76%).

Todas as 16 áreas pesquisadas apresentaram altas de preços em maio.

O resultado mais brando foi o de Brasília (0,27%), enquanto a maior taxa ficou com a Região Metropolitana de Salvador (1,12%).