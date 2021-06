Katy Perry, Billie Eilish, Selena Gomez e outras celebridades assinam carta e pedem doação de vacinas contra a Covid-19 a países vulneráveis

09/06/2021 | 12:10



Katy Perry, Billie Eilish e Selena Gomez assinaram a carta da UNICEF que pede a doação de vacinas contra o coronavírus para países vulneráveis. Outros famosos como David Beckham, Pink e Liam Payne também se uniram nesta ação.

A carta tem como objetivo fazer com que os países do G7 doem vacinas para a Covax, programa criado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que pretende distribuir os imunizantes para países de baixa renda. Leia, a seguir, a carta:

Caros líderes do G7,

O mundo passou um ano e meio lutando contra a pandemia da Covid-19, mas o vírus ainda está se espalhando em muitos países e produzindo novas variantes com o potencial de nos colocar de volta ao ponto de partida. Isso significa mais fechamentos de escolas, mais interrupções no sistema de saúde e maiores repercussões econômicas - ameaçando o futuro de famílias e crianças em todos os lugares. A pandemia não terminará em nenhum lugar até que termine em todos os lugares, e isso significa levar vacinas para todos os países, o mais rápido e equitativamente possível. A Cúpula do G7 é uma oportunidade vital para vocês chegarem a um acordo sobre as ações que levarão as vacinas onde são mais necessárias, rapidamente.

A UNICEF já está distribuindo vacinas em nome da Covax, a iniciativa internacional de igualdade de vacinas. Mas agora, a Covax está 190 milhões de doses aquém de onde deveria estar, o que deixa as pessoas vulneráveis perigosamente desprotegidas. Alguns países se comprometeram a doar vacinas ainda este ano, mas as doses são necessárias agora. A análise da UNICEF mostra que os países do G7 logo terão doses suficientes para doar 20% de suas vacinas entre junho e agosto - mais de 150 milhões de doses - sem atrasos significativos para os planos atuais de vacinar suas populações adultas. Estamos pedindo que vocês façam essas doações urgentes até agosto e estabeleçam um roteiro para aumentar as doações à medida que os suprimentos aumentam. As previsões sugerem que até um bilhão de doses podem estar disponíveis para doação até o final do ano. As esperanças do mundo estão em seus ombros. Juntos, vocês devem enfrentar esse desafio. Vamos construir um futuro mais saudável, mais brilhante e mais justo para todas as crianças e para todos.