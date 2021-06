Dia dos Namorados aquece venda de flores

Da Redação



09/06/2021



O mercado de flores e plantas ornamentais está otimista para o Dia dos Namorados, esperando ampliação de até 15% nas vendas em comparação a 2019, já que 2020 foi fortemente prejudicado pelo início da pandemia do novo coronavírus. A data representa 8% do faturamento anual do setor. A projeção do Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura) considera o Dia das Mães deste ano, quando as floriculturas e produtores viram a demanda crescer entre 10% e 12% no País.

Inclusive, Kees Schoenmaker, presidente do Ibraflor, estima que a tendência é que o setor se destaque cada vez mais, dado que as pessoas estão percebendo a importância das flores como um presente que desperta emoções. “Em um momento de valorização dos sentimentos, as flores e plantas tornam-se cada dia mais essenciais em nossos lares e para demonstrar o nosso afeto, respeito e admiração pelas pessoas que amamos”, comenta.

Outra vantagem deste tipo de presente é o leque de opções, tanto de variedades quanto de preços. Além disso, os produtores e os varejistas tem se adaptado às novas formas de venda durante a crise sanitária. O e-commerce e o delivery têm se tornado cada vez mais comuns. A campanha para promover as vendas neste ano tem como lema “Há diversas formas de demonstrar o amor... uma delas é o carinho. Demonstre o seu amor com flores e plantas”.

Anderson Borges, diretor executivo do Mercadão das Flores, na Capital, avalia que com o avanço do plano de vacinação, a população está mais propensa a celebrar a data. Ele projeta aumento de 40% sobre as vendas de 2020. “Essa data sempre pede as queridinhas, que são as rosas e as orquídeas. No entanto, nossos parceiros têm buscado alternativas para poder oferecer o maior número de variedades, com outros tipos de opções de flores e plantas para presente”, observa.