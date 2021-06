Grupo Alimentação e Bebidas sobe 0,44% no IPCA de maio

09/06/2021 | 11:21



O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma elevação de 0,40% em abril para um aumento de 0,44% em maio, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,09 ponto porcentual para a taxa de 0,83% do IPCA no mês.

A alimentação no domicílio desacelerou o ritmo de alta de 0,47% em abril para 0,23% em maio, sob impacto, principalmente, de reduções nos preços das frutas (-8,39%), cebola (-7,22%) e arroz (-1,14%).

Por outro lado, as carnes ficaram 2,24% mais caras, acumulando um aumento de 38% nos últimos 12 meses.

Segundo Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE, as carnes sobem por uma pressão de custos de produção, uma vez que a ração animal está mais cara com o avanço na cotação de grãos no mercado internacional, mas também pela alta nas exportações, especialmente voltadas para a China, o que restringe a oferta do produto no mercado doméstico.

A alimentação fora do domicílio subiu 0,98% em maio, acelerando em relação a abril, quando a alta foi de 0,23%. O lanche ficou 2,10% mais caro em maio, enquanto a refeição fora de casa aumentou 0,63%.

"Pode ser uma inflação de custos, especialmente de alta de custos das proteínas, e também pela melhora relativa do cenário da pandemia e da retirada das medidas de restrição", justificou Kislanov. "Agora em maio, com leve melhora (na pandemia), pode ser que tenha tido uma melhora na demanda pelo lanche fora de casa", completou.