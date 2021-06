Epica lança quiz virtual exclusivo antes de show virtual global

Da Redação



Enquanto os gigantes do metal sinfônico EPICA se preparam para o seu primeiro evento em formato live streaming intitulado “Omega Alive”, o grupo acaba de lançar quiz virtual exclusivo, que dá chance aos fãs de entrarem no clima ao vivo e também testar seus conhecimentos sobre a carreira da banda holandesa.

O setlist para o evento que marcará o retorno do Epica ao palco em promoção ao seu mais recente elogiado álbum “Omega”, ainda será revelado, mas o público pode gerar a sua própria lista de músicas com um breve questionário. A ação interativa proporciona ao público responder a 10 perguntas e, de acordo com a quantidade correta de respostas, uma lista de reprodução personalizada será criada em https://playlist.epicastream.com.

A “Omega Alive” será transmitida, no próximo dia 12 de junho (sábado), às 12:00 PM PST / 15:00 EST / 21:00 CEST e estará disponível on demand por 72 horas. Ingressos e pacotes exclusivos já estão à venda em www.EpicaStream.com. Assista ao trailer AQUI.

Este único e exclusivo evento online será a apresentação mais explosiva de Simone Simons (vocal), Isaac Delahaye (guitarra), Mark Jansen (guitarra/vocal), Coen Janssen (synths/piano), Ariën van Weesenbeek (bateria) e Rob van der Loo (baixo) até o momento.

O show contará com uma enorme produção e cenário em constante evolução, trazendo diversas surpresas visuais. Os fãs de todo o mundo finalmente poderão conferir a banda tocando as principais composições do novo álbum “Omega, além dos seus famosos clássicos e algumas outras surpresas.

“Após lançarmos ‘Omega’, nos deparamos com ótimas novas músicas, prontas para serem tocadas ao vivo, mas sem um palco de verdade para executá-las. Por conta disso, queríamos proporcionar aos nossos fãs, o melhor show de lançamento possível como sempre fazemos. Então, junto com Jens de Vos, da Panda Productions, descobrimos uma maneira de levar a experiência do EPICA para as casas de todo o mundo. A ‘Omega Alive’ será o maior show do EPICA de todos os tempos e estou muito orgulhoso do que esse projeto se tornou! Vamos oferecer o nosso melhor e posso garantir que será um grande espetáculo audiovisual! Mergulhe no mundo do EPICA e junte-se a nós na ‘Omega Alive’!”, declarou Coen Janssen, tecladista do EPICA e mentor do evento.

EPICA foi formado pelo compositor e guitarrista Mark Jansen, após deixar o After Forever, em 2002. A banda rapidamente ganhou atenção fora de seu país natal, conquistando grandes passos para se tornar e provar ser a principal superpotência do metal sinfônico há muitos anos.

Depois de sua ambiciosa estreia com o álbum “The Phantom Agony” (2002) e surpreendentemente eclético trabalho “Consign To Oblivion” (2005), a estrada os levou a novas alturas por meio da sua primeira obra-prima conceitual “The Divine Conspiracy” (2007) e da descoberta global “Design Your Universe” (2009). O opus veio com a sequencia “Requiem For The Indifferent” (2012), o deslumbrante “The Quantum Enigma” (2014) e o aclamado “The Holographic Principle” (2016), que consolidaram a reputação não apenas como uma das bandas de metal mais ativas do mercado, mas também como uma das melhores do mundo.

Com “Omega”, a parte final da trilogia metafísica que eles começaram em “The Quantum Enigma”, eles reivindicam o trono sem nem um piscar de olhos, acumulando mais de 3 milhões de streams durante a primeira semana de lançamento.

“Omega” é um álbum de união, de amizade, que prova o vínculo estreito que os músicos compartilham. Um disco que surgiu naturalmente como um trabalho de grupo. E não é à toa: Mark Jansen, Simone Simons e o tecladista Coen Janssen tocam juntos desde a criação do EPICA, com o baterista Ariën van Weesenbeek entrando já em 2007, e o guitarrista Isaac Delahaye em 2009. Em 2012, o baixista Rob van der Loo marcou a última adição ao line-up. Por oito anos, três discos e centenas de shows, esta banda formou uma unidade indestrutível.

No meio de um mundo turbulento, de uma mudança cataclísmica na sociedade, o EPICA de alguma forma conseguiu criar seu álbum mais espetacular da carreira. Um disco que combina perfeitamente heavy metal e orquestra, coro e instrumentos orientais em uma tempestade que constantemente causa arrepios. Um trabalho com suítes escritas especificamente para orquestra e coro, apresentando uma ampla gama de instrumentos étnicos gravados em todo o mundo por alguns dos melhores músicos nativos que existem. Resumindo: eles se superaram. Outra vez. E ainda conseguiu manter as músicas acessíveis e perversamente cativantes.

Desde sua criação, a banda acumulou uma quantidade incrível de sucesso, seu atual álbum “Omega” entrou no álbum Top 10 em diversos países como Alemanha, Holanda, Bélgica e Suíça. O EPICA constantemente realiza longas turnês pelo mundo, se apresenta nos principais festivais como Wacken, Hellfest, Heaven & Hell Festival, Heavy MTL e Download, além de fazer shows em países onde muitas bandas de metal não tocaram, incluindo Coréia do Sul, África do Sul e Venezuela.

