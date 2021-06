Mãe de Gabriel Medina processa a nora e pede indenização de 100 mil reais

09/06/2021 | 11:11



As confusões na família Medina não param! Segundo informações do colunista Leo Dias, a mãe de Gabriel Medina abriu um processo contra a nora, Bruna, esposa do filho Felipe. Simone Medina pede uma indenização de 100 mil reais por danos morais.

Nos autos do processo, a mãe do surfista afirma que a relação familiar entre ela, o filho Felipe, e a nora Bruna, sempre foi pautada no amor, respeito e proteção. Simone ainda anexou mensagens trocadas com o filho e disse que tudo o que fez foi para o crescimento e bem da família.

Ainda de acordo com o colunista, ela também diz que as acusações que Bruna publicou no Instagram são infundadas e caluniosas, já que a influenciadora sempre foi tratada como uma princesa em sua casa.

Diante disso, Simone pede uma indenização de 100 mil reais, e diz que o caso acabou expondo e colocando em dúvida sua integridade moral. Ela também pede que Bruna tenha que promover retratação pública no Instagram, dizendo que a publicação não é verdadeira e que nunca foi expulsa da casa onde morava.